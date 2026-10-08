Великобритания и Германия обединяват сили срещу руските саботажи и кибератаки

Двете държави обединяват усилията си в отговор на нарастващите хибридни заплахи от страна на Русия, за които двамата лидери алармираха наскоро.

Според информация от Ройтерс, позоваваща се на „Даунинг стрийт“, сътрудничеството ще се фокусира върху координирано наблюдение, обмен на информация и активни мерки за предотвратяване на саботажи и кибератаки срещу критичната инфраструктура.

Опасенията на Лондон са, че тези враждебни действия, координирани главно от Москва, отдавна са преминали границите на Европа. Поради тази причина още миналия месец правителството на Обединеното кралство инструктира компаниите от отбранителния и критичния сектор да повишат бдителността си.

Тревогата се споделя напълно и от Берлин, където в понеделник шефът на германското външно разузнаване обяви, че конфронтацията с Русия вече е навлезла в нова, по-опасна фаза. Като пряко доказателство за това германските власти посочват разкрития опит за атака с дронове срещу летище Лайпциг/Хале, организиран от Москва през август.