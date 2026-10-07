Новини
Търси
Подкаст
Свят

Разузнаването в Дания: Русия засилва саботажите срещу компании, доставящи оръжия за Украйна

Разузнаването в Дания: Русия засилва саботажите срещу компании, доставящи оръжия за Украйна
Снимка: AP/БТА

Москва е преминала към използване на неподготвени посредници, след като предишните опити за ограничаване на западната военна подкрепа не са дали резултат, твърди датската служба

Русия е започнала да извършва саботажни действия срещу датски компании, които доставят оръжия за Украйна, след като е преценила, че по-мащабните ѝ опити да наруши работата им не са успели да ограничат военната подкрепа на Запада за Киев. Това заяви представител на датската Служба за сигурност и разузнаване, цитиран от Ройтерс.

Според Жозефин Кристенсен, водещ анализатор в датското разузнаване, промяната бележи значителна ескалация на хибридната кампания на Москва. Тя направи изявлението си по време на конференция по въпросите на националната сигурност в Копенхаген.

"Това, което видяхме през пролетта, беше много планиране, но малко извършени действия. В началото на лятото започнаха да осъществяват много повече от планираното", каза Кристенсен.

По думите ѝ Русия е стигнала до извода, че предишните ѝ широкомащабни действия "не са успели да възпрат западните страни от НАТО да подкрепят Украйна".

Кристенсен посочи, че Москва продължава да запазва политическия контрол върху операциите, но едновременно с това се увеличава смелостта при тяхното изпълнение.

"Сега се опитват да поразяват цели, които имат пряко въздействие върху фронтовата линия. Това означава производството на оръжия."

Кристенсен се позова на списък на руското Министерство на отбраната, публикуван през април, в който са посочени предполагаеми европейски производители на дронове и компоненти за тях. Москва е представила списъка като набор от потенциални военни цели.

Датският представител не предостави допълнителни подробности за конкретните компании или предполагаемите операции.

Според датското разузнаване Русия все по-често използва неподготвени посредници за извършването на саботажни действия. Сред тях според службата има бездомни и хора с наркотична зависимост, които се вербуват чрез "Телеграм" и други социални платформи.

Обикновено вербуването започва с по-лесни задачи, като наблюдение и заснемане на определени обекти, а впоследствие може да премине към извършване на реални саботажни операции.

"Това може да бъде всеки, който просто търси бързи пари", каза Кристенсен. "Ако първият човек не успее, ще изпратят друг, докато постигнат успех."

Москва многократно е отричала да стои зад саботажи или хибридни операции.

Миналия месец датското военно разузнаване заяви, че Русия вероятно ще засили хибридните атаки срещу западни държави през следващите месеци. Това стана след като Германия обвини Москва в опит за атака с дрон срещу летището Лайпциг/Хале през август.

През септември 2025 г., преди Дания да бъде домакин на среща на върха на ЕС, дронове нарушиха въздушния трафик на шест датски летища, включително на летището в Копенхаген - най-натовареното в Северна Европа. Тогава министър-председателката Мете Фредериксен определи случилото се като хибридна атака срещу Дания.

Руското посолство в Копенхаген отхвърли обвиненията и заяви, че Дания отправя твърдения без достоверни доказателства. От дипломатическата мисия не са отговорили на отправеното от Ройтерс запитване за коментар.

Още по темата

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

Кая Калас: Русия подготвя нови саботажи срещу ЕС

Кая Калас: Русия подготвя нови саботажи срещу ЕС

ДБ предлага временна комисия за хибридните атаки и саботажи през последните 15 години

ДБ предлага временна комисия за хибридните атаки и саботажи през последните 15 години

Саботаж блокира железопътния трафик в Германия

Саботаж блокира железопътния трафик в Германия

В Румъния заловиха руски шпионин, готвещ саботаж в страната

В Румъния заловиха руски шпионин, готвещ саботаж в страната

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Водещи

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

  • Преди 7 минути
Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

  • Преди 7 минути
Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

  • Преди 8 минути
Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 15 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 21 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 30 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 40 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела