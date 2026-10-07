Разузнаването в Дания: Русия засилва саботажите срещу компании, доставящи оръжия за Украйна

Русия е започнала да извършва саботажни действия срещу датски компании, които доставят оръжия за Украйна, след като е преценила, че по-мащабните ѝ опити да наруши работата им не са успели да ограничат военната подкрепа на Запада за Киев. Това заяви представител на датската Служба за сигурност и разузнаване, цитиран от Ройтерс.

Според Жозефин Кристенсен, водещ анализатор в датското разузнаване, промяната бележи значителна ескалация на хибридната кампания на Москва. Тя направи изявлението си по време на конференция по въпросите на националната сигурност в Копенхаген.

"Това, което видяхме през пролетта, беше много планиране, но малко извършени действия. В началото на лятото започнаха да осъществяват много повече от планираното", каза Кристенсен.

По думите ѝ Русия е стигнала до извода, че предишните ѝ широкомащабни действия "не са успели да възпрат западните страни от НАТО да подкрепят Украйна".

Кристенсен посочи, че Москва продължава да запазва политическия контрол върху операциите, но едновременно с това се увеличава смелостта при тяхното изпълнение.

"Сега се опитват да поразяват цели, които имат пряко въздействие върху фронтовата линия. Това означава производството на оръжия."

Кристенсен се позова на списък на руското Министерство на отбраната, публикуван през април, в който са посочени предполагаеми европейски производители на дронове и компоненти за тях. Москва е представила списъка като набор от потенциални военни цели.

Датският представител не предостави допълнителни подробности за конкретните компании или предполагаемите операции.

Според датското разузнаване Русия все по-често използва неподготвени посредници за извършването на саботажни действия. Сред тях според службата има бездомни и хора с наркотична зависимост, които се вербуват чрез "Телеграм" и други социални платформи.

Обикновено вербуването започва с по-лесни задачи, като наблюдение и заснемане на определени обекти, а впоследствие може да премине към извършване на реални саботажни операции.

"Това може да бъде всеки, който просто търси бързи пари", каза Кристенсен. "Ако първият човек не успее, ще изпратят друг, докато постигнат успех."

Москва многократно е отричала да стои зад саботажи или хибридни операции.

Миналия месец датското военно разузнаване заяви, че Русия вероятно ще засили хибридните атаки срещу западни държави през следващите месеци. Това стана след като Германия обвини Москва в опит за атака с дрон срещу летището Лайпциг/Хале през август.

През септември 2025 г., преди Дания да бъде домакин на среща на върха на ЕС, дронове нарушиха въздушния трафик на шест датски летища, включително на летището в Копенхаген - най-натовареното в Северна Европа. Тогава министър-председателката Мете Фредериксен определи случилото се като хибридна атака срещу Дания.

Руското посолство в Копенхаген отхвърли обвиненията и заяви, че Дания отправя твърдения без достоверни доказателства. От дипломатическата мисия не са отговорили на отправеното от Ройтерс запитване за коментар.