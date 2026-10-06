Седми арест във Великобритания заради предполагаемия заговор срещу военновъздушната база „Феърфорд“

Британската полиция е арестувала 22-годишен мъж в Лондон по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с предполагаем заговор срещу военновъздушна база, използвана от САЩ за удари по Иран, съобщава The Times of Israel.

Мъжът е задържан в района на Уестминстър в централен Лондон. Това е седмият арест по случая, свързан с предполагаемия заговор срещу военновъздушната база „Феърфорд“, Западна Англия.

Останалите шестима задържани мъже са освободени под гаранция, докато разследването по случая продължава.

ТАРАЛЕЖ припомня, че САЩ изтеглиха 12-те си бомбардировача B-1 от военновъздушната база „Феърфорд“ във Великобритания, седмица след арестите на заподозрените.

Самолетите бяха разположени във „Феърфорд“, намираща се северозападно от Лондон, и бяха използвани от американските сили при ударите срещу Иран.

Говорител на Пентагона потвърди, че всички американски бомбардировачи от базата са се върнали в постоянните си бази в САЩ. Той обясни, че по съображения за оперативна сигурност преместването не е можело да бъде потвърдено в реално време.

В сряда британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Лондон разполага със „сериозни индикации“ за участие на Иран в предполагаем заговор, свързан с базата. Техеран отхвърли обвиненията като неоснователни и извика британския посланик за обяснения.

„Уолстрийт джърнъл“ първи съобщи, че американските самолети са били изтеглени заради опасения за сигурността, свързани с предполагаеми планове за терористична атака срещу обекта.