Рубио след арестите край база на САЩ във Великобритания: Не виждаме заплаха за сигурността

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон запазва увереността си в сигурността на американските военни бази, след като петима мъже бяха задържани в близост до британската военновъздушна база „Феърфорд“ по подозрения за подготовка на терористични действия, предаде Ройтерс.

По време на изявлението си Рубио беше попитан за решението на САЩ да изтеглят бомбардировачите B-1 от базата. Той обясни, че американското Министерство на отбраната регулярно преразпределя военни ресурси според оперативните нужди.

Държавният секретар подчерта, че не би направил пряка връзка между арестите и решението за преместването на самолетите. По думите му британските власти са оказали пълно съдействие на американската страна по случая.

Петимата мъже са били задържани край базата „Феърфорд“, която се използва от американските военновъздушни сили. Британските власти разследват подозренията за подготовка на терористични действия.