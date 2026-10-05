САЩ нанесоха нов удар по плавателен съд в Карибско море, четирима души са загинали

Американските военни съобщиха, че при удар срещу плавателен съд в Карибско море са загинали четирима души, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Операцията е част от поредица действия на американските сили срещу плавателни съдове, които администрацията във Вашингтон определя като свързани с наркотрафик и „наркотероризъм“. Правозащитни организации обаче поставят под въпрос законността на тези операции и ги определят като екзекуции без съд.

Южното командване на САЩ съобщи в социалната мрежа „Екс“, че американските сили са атакували „бързоходен плавателен съд“, който според военните е използвал установени маршрути за наркотрафик в Карибско море.

От командването посочиха, че преди операцията е имало „потвърдена разузнавателна информация“, според която плавателният съд е участвал в наркотрафик. Допълнителни подробности за получените разузнавателни данни не бяха оповестени. При удара са загинали четирима души, представени от американските власти като „наркотерористи“.

Администрацията на президента Доналд Тръмп твърди, че плавателните съдове, по които американските сили са нанасяли удари от септември 2025 г. насам, са били използвани за транспортиране на наркотици. По данни, цитирани в съобщението, операциите в Карибско море и източната част на Тихия океан са довели до смъртта на най-малко 235 души.

Законността на кампанията е предмет на критики от експерти и правозащитни организации както в Съединените щати, така и извън страната.

Специалният докладчик на ООН по въпросите на правата на човека и борбата с тероризма Бен Сол заяви, че съществуват „разумни основания да се смята“, че подобни атаки биха могли да представляват престъпления срещу човечеството.