САЩ обмислят участие в операцията на Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен

САЩ биха могли да се присъединят към планирана операция на Саудитска Арабия срещу хутите, ако ситуацията се влоши, въпреки че досега Вашингтон на няколко пъти е отказвал пряко участие. Това съобщи Axios, позовавайки се на американски официални представители. Информацията е цитирана от The Jerusalem Post.

Операцията се очаква да започне през следващите седмици в отговор на засилените атаки на хутите срещу Саудитска Арабия и на установяването на контрол от страна на групировката над района на пролива Баб ал-Мандеб.

Планираната офанзива ще бъде водена на сушата от подкрепяни от Саудитска Арабия йеменски сили, докато саудитските въоръжени сили ще осигуряват въздушна подкрепа.

През последните седмици Рияд е отправил запитване към Вашингтон дали САЩ биха могли да предоставят въздушна подкрепа. Според американските представители обаче Вашингтон все още не е поел конкретен ангажимент.

Основната цел на операцията е да бъдат ограничени бързите успехи на хутите от миналия месец, когато те са напреднали по крайбрежието и са установили контрол над района на Баб ал-Мандеб, съобщава Reuters, позовавайки се на представители на държави от Персийския залив и Йемен, както и на западни дипломати.

В момента се разглеждат два възможни сценария. Единият предвижда ограничена операция около Баб ал-Мандеб, а другият – по-мащабна офанзива с едновременни атаки на няколко фронта в йеменските провинции Ал-Байда, Мариб, Таиз и Ал-Джауф.

В зависимост от мащаба на операцията могат да бъдат мобилизирани повече от 100 000 йеменски военнослужещи.

Според западни дипломати и представител на държава от Персийския залив Саудитска Арабия смята, че нови мирни преговори с хутите няма да бъдат възможни, докато групировката запазва контрол над Баб ал-Мандеб. Стратегическият пролив свързва Червено море с Аденския залив и е от ключово значение за международното корабоплаване.

Бившият посланик на САЩ в Саудитска Арабия Майкъл Ратни прогнозира, че евентуалната офанзива вероятно ще бъде ограничена по мащаб и значително по-малка от операцията, водена от Саудитска Арабия през 2015 г.

По думите му целта на Рияд вероятно няма да бъде пълното разгромяване на хусите, а възстановяването на контрола върху крайбрежните райони и нормализирането на морския трафик през Баб ал-Мандеб.