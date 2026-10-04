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САЩ обмислят участие в операцията на Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен

САЩ обмислят участие в операцията на Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен
АР/БТА

Това съобщи Axios, позовавайки се на американски официални представители

САЩ биха могли да се присъединят към планирана операция на Саудитска Арабия срещу хутите, ако ситуацията се влоши, въпреки че досега Вашингтон на няколко пъти е отказвал пряко участие. Това съобщи Axios, позовавайки се на американски официални представители. Информацията е цитирана от The Jerusalem Post.

Операцията се очаква да започне през следващите седмици в отговор на засилените атаки на хутите срещу Саудитска Арабия и на установяването на контрол от страна на групировката над района на пролива Баб ал-Мандеб.

Планираната офанзива ще бъде водена на сушата от подкрепяни от Саудитска Арабия йеменски сили, докато саудитските въоръжени сили ще осигуряват въздушна подкрепа.

През последните седмици Рияд е отправил запитване към Вашингтон дали САЩ биха могли да предоставят въздушна подкрепа. Според американските представители обаче Вашингтон все още не е поел конкретен ангажимент.

Основната цел на операцията е да бъдат ограничени бързите успехи на хутите от миналия месец, когато те са напреднали по крайбрежието и са установили контрол над района на Баб ал-Мандеб, съобщава Reuters, позовавайки се на представители на държави от Персийския залив и Йемен, както и на западни дипломати.

В момента се разглеждат два възможни сценария. Единият предвижда ограничена операция около Баб ал-Мандеб, а другият – по-мащабна офанзива с едновременни атаки на няколко фронта в йеменските провинции Ал-Байда, Мариб, Таиз и Ал-Джауф.

В зависимост от мащаба на операцията могат да бъдат мобилизирани повече от 100 000 йеменски военнослужещи.

Според западни дипломати и представител на държава от Персийския залив Саудитска Арабия смята, че нови мирни преговори с хутите няма да бъдат възможни, докато групировката запазва контрол над Баб ал-Мандеб. Стратегическият пролив свързва Червено море с Аденския залив и е от ключово значение за международното корабоплаване.

Бившият посланик на САЩ в Саудитска Арабия Майкъл Ратни прогнозира, че евентуалната офанзива вероятно ще бъде ограничена по мащаб и значително по-малка от операцията, водена от Саудитска Арабия през 2015 г.

По думите му целта на Рияд вероятно няма да бъде пълното разгромяване на хусите, а възстановяването на контрола върху крайбрежните райони и нормализирането на морския трафик през Баб ал-Мандеб.

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