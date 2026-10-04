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Армията на Йемен с масирани атаки по обекти на хутите

Армията на Йемен с масирани атаки по обекти на хутите
АР/БТА

До момента от Саудитска Арабия няма официален коментар по информацията

Въоръжените сили на Йемен съобщиха рано тази сутрин, че са извършили удари по обекти на свързаните с Иран бунтовници хути в столицата Сана и в северозападния град Саада, смятан за една от основните крепости на групировката, съобщи Ройтерс.

Говорител на армията на международно признатото йеменско правителство заяви, че мишена на атаките са били „жизненоважни“ обекти, но не даде допълнителна информация за характера им.

Няколко часа по-рано телевизия „Ал Масира“, свързана с хутите, съобщи за „саудитска агресия срещу Сана“. До момента от Саудитска Арабия няма официален коментар по информацията.

В събота хутите заявиха, че са атакували обект на саудитската петролна компания „Арамко“ в Рияд. Според разпространеното от групировката съобщение при удара е избухнал пожар, предаде Франс прес.

Йемен е в състояние на гражданска война от 2014 г., когато хутите установиха контрол над столицата Сана. Година по-късно Саудитска Арабия застана начело на военна коалиция, която започна интервенция срещу йеменските бунтовници.

През 2022 г. с посредничеството на ООН беше постигнато примирие, което прекрати най-интензивните бойни действия. Напрежението обаче отново се засили, след като през юли тази година хутите обявиха морска блокада на саудитските пристанища в Червено море и започнаха атаки срещу цели на територията на кралството, както и срещу свързани с него търговски кораби.

През миналия месец хусите също така завзеха няколко острова в Червено море и установиха пълен контрол над протока Баб ел Мандеб.

В отговор Саудитска Арабия предприе въздушни удари по цели в Йемен и подкрепи силите на международно признатото йеменско правителство.

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