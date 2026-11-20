Възможни са прекъсвания на електрозахранването в град Троян и селата Балканец, Бели Осъм и Чифлик на 23 ноември (понеделник). Причината са планирани ремонтни дейности на Държавния електроенергиен системен оператор (ЕСО) в подстанция „Троян 2“, които ще наложат промяна в схемата на електрозахранване, съобщават от „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад).

Смущения в електроподаването са възможни в часовия диапазон от 08:00 до 16:00 ч.

От ЕРМ Запад посочват, че в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа дружеството е длъжно да осигури безопасни условия за извършването на ремонтните дейности по съоръженията на ЕСО.

От компанията заявяват, че са предприети необходимите мерки за ограничаване на неудобствата за потребителите и е осигурена готовност за реакция при необходимост.

На сайта на ЕРМ Запад, в секция „Прекъсвания“, потребителите могат да намерят информация за районите с планирани прекъсвания, тяхната продължителност и да проверят дали конкретен адрес попада в обхвата им.