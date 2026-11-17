Регионалната дирекция по горите в Ловеч е съставила 25 акта за нарушения, свързани със съхранението и превоза на незаконна дървесина, при проверки в селата Кирчево и Галата. Проверките са извършени съвместно с МВР и жандармерията след зачестили сигнали за незаконна сеч, превоз и продажба на незаконно добити дърва за огрев.

В Кирчево са проверени 66 адреса и са съставени 17 акта за установяване на административни нарушения. В Галата при проверки на 59 адреса са установени 50 куб. метра незаконна дървесина. Съставени са осем акта и два констативни протокола.

От дирекцията съобщават, че сигнали за нарушения са постъпили и за районите на селата Славщица, Торос, Лесидрен и Български извор.