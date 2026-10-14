МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага промени в Закона за устройство на територията, с които да се създаде процедура за уреждане на статута на незаконно изградена или строяща се техническа инфраструктура.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на 18 септември, а становища могат да се подават до 19 октомври.

Според мотивите на МРРБ в страната има пътища, електропроводи, водопроводи, газопроводи, брегозащитни съоръжения и други инфраструктурни обекти, които са започнати или изградени без пълна строителна документация и не попадат в досегашните режими за търпимост.

От министерството посочват, че голяма част от тези обекти обслужват трайни обществени нужди и са с национално, национално значимо или първостепенно общинско значение.

Предвижда се при изпълнение на определени условия такива строежи да получават статут на "търпимост". Това означава, че няма да подлежат на премахване или забрана за ползване. За вече завършените обекти ще може да се издава удостоверение за търпимост, а незавършените ще могат да бъдат довършвани по общия ред на ЗУТ след одобряване на необходимите проекти и издаване на разрешение за строеж.

Промените разширяват и определението за техническа инфраструктура, като в него се включват хидротехнически съоръжения, включително язовири, както и съоръжения за аеронавигационно обслужване.

МРРБ предлага и по-бърза процедура при необходимост от укрепителни конструкции по републикански пътища и железопътни магистрали извън урбанизираните територии. При определени условия инвестиционният проект и разрешението за строеж ще могат да бъдат одобрени преди промяната на подробния устройствен план.

Министерството мотивира предложението с необходимостта да не се забавят спешни укрепителни дейности, когато по време на строителството бъдат открити непредвидени теренни или геоложки обстоятелства.

Предвижда се и нов ред за отчуждаване на засегнати имоти, като обезщетението може да включва и пропуснати ползи, ако имотът е бил завзет преди приключването на процедурата.

В мотивите си самото МРРБ признава, че през последните години има "фрапиращи случаи на превратно прилагане" на режима на търпимост с цел узаконяване на нови строежи.

Предложенията вече предизвикаха критики. Тома Белев от "Зелено движение" твърди, че в регистъра на ДНСК няма национални обекти, които да оправдават подобна промяна, и предупреждава, че от новия режим могат да се възползват спорни инфраструктурни обекти като този на Алепу, съоръжения на Елените, незаконна инфраструктура в "Баба Алино" и други.

Законопроектът все още е на етап обществено обсъждане и предстои да бъде разгледан след приключването му.