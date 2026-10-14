Петър Витанов: Важни са доходите на българите, а не печалбите на големите корпорации

"Най-важното за нас е благоденствието на хората, а не благосъстоянието на едрия бизнес." Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред bTV по повод предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на банките, телекомите и застрахователните дружества.

Витанов уточни, че предложението на Министерството на финансите все още не е обсъждано от парламентарната група, но лично той го подкрепя. Според него банковият сектор отчита значителен ръст на печалбите, докато гражданите продължават да плащат прекалено високи такси.

"Може да има джентълменски диалог, но в крайна сметка нас ни интересува преди всичко жизненият стандарт на българските граждани, а не печалбите на големите корпорации, които не реинвестират в България, а изнасят печалбата в чужбина", подчерта той.

По отношение на предвиденото увеличение на данъчните оценки на имотите Витанов обясни, че целта е да се изсветлят сделките, тъй като оценките не са актуализирани от близо 20 години. Той призна, че това може да доведе до по-високи такси, но определи мярката като по-справедлива.

Витанов защити и параметрите на Бюджет 2027, като посочи предвиденото увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5%, на учителските възнаграждения със 7,5% и на пенсиите с 8%. По думите му управляващите се стремят да ограничат бюджетния дефицит под 3%, без да спират ръста на доходите.

Той потвърди и намерението България да се включи в съвместен отбранителен механизъм с партньорите си, след като е станало ясно, че годишният финансов ангажимент ще бъде в размер на няколкостотин хиляди евро.