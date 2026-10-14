На първо четене депутатите приеха AI да оценява ТЕЛК решенията

Народното събрание прие на първо четене законопроект, предвиждащ задължение полицаите да оказват първа помощ с дефибрилатори при инциденти, когато пристигнат на мястото първи. Предложението е на „ Прогресивна България “.

Депутатите приеха на първо четене и предложението на „Демократична България“ за създаване на система за автоматизирана оценка на риска от фалшиви решения на ТЕЛК. Тя ще използва данни от Националната здравноинформационна система (НЗИС), за да открива аномалии и потенциални нарушения при издаването на експертни решения.

При установяване на висок риск случаите ще бъдат насочвани за проверка към НЕЛК или Министерството на здравеопазването в зависимост от това кой орган е издал решението.

Парламентът отхвърли предложението на „Възраждане“, свързано с възможността свидетели на инциденти да транспортират пострадали до лечебно заведение, без да изчакват пристигането на екип на спешна помощ.