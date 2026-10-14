Как атаките в Черно море ще присъстват в дневния ред на депутатите на Петковден

Както всяка сряда, депутатите ще определят своята седмична програма. След втората атака към кораби в Черно море в близост до българската акватория и втори потопен кораб за седмица, се очаква депутатите да обсъдят темата с динамичната обстановка в региона.

В сряда е планирано да заседават няколко комисии. Заседание ще има на Комисията по правни въпроси, Комисията по труда, демографската и социалната политика, Комисията по околната среда и водите и Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

Таралеж припомня - във вторник отпадна извънредното заседание, на което трябваше да бъде обсъдено помилването на Огнян Атанасов, заради липса на кворум.