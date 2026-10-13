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Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига
Снимка: БТА

В момента най-важно е да се помогне на Ива Михайлова, каза тя

Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Огнян Атанасов едва ли щеше да бъде повдиган в парламента. Това заяви кандидатът за президент и настоящ държавен глава Илияна Йотова пред БНТ. Думите ѝ са по повод проваленото днес извънредно заседание на парламента, където трябваше да се обсъди темата за помилването от нея на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов.

Ще сезираме Прокуратурата от името на президентската институция по казуса с помилването на Атанасов - да проверят всички обствоятелства и факти, които са ми предоставени. 

"Ние сме отговорили на всички, които са ни запитали", каза Йотова. Тя призова записът, на който се вижда, че помилваният се бие в болница, да бъде предоставен и изследван.

За казуса с Ива Михайлова тя припомни, че държавните институци не са знаели, че тя се е прибрала и самата тя била изненадана. "В момента най-важно е да бъде добре изследвана и да се помогне на момичето. Какви действия ще предприеме българската държава, предстои да видим", заяви Йотова.

За взаимодействието на между институциите тя каза, че мъдри хора са съставили Конституцията и има ясно разграничение на властите. Ситуацията в Черно море показва нуждата от сътрудничество, поясни действащият държавен глава.

Тя поиска наложеното вето над някой закон да бъде дискутирано в парламента.

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