Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, който е кандидат за президент на България, защити името си пред БТВ. Той обясни, че сам се издържа. "Не майка ми или любовниците ме издържат, имам фирма, за която работя", заяви той.

Михайлов донесе документи, за които твърди, че са от ДАНС и че спецагентите били казали някакви неща, а пък депутатите ги записали, май погрешно и засекретили тези записки. "Искаме дело да водим, да се накаже Народното събрание. ДАНС казва, че няма такъв доклад за измама за 70 млн. (неизвестна валута)", заяви Михайлов.

"От ДАНС са говорили устно неща, а самото Народно събрание било разбрало нещо друго", каза той.

Михайлов се кандидатира, защото "нашата борба не е завършена. Румен Радев обеща неща, пък те не се случиха, каза той.

"ПП-ДБ, "Възраждане", ГЕРБ, ДПС и ПБ работят заедно. Това, което те правят, е да направят президент Илияна Йотова. Тя заема позиция, в която не казва нищо, за да създаде усещане, че е на наша страна", заяви Михайлов.

Той упрекна ПП-ДБ, че заемат позиция, която се подкрепя само от 20% от населението. "Гюров не може да е претендент на Йотова", заяви Михайлов.

Според него лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отива към диктатура, а либералите се консолидират около Андрей Гюров.

Ивелин Михайлов заяви, че Бойко Борисов изпълнява разпореждания на чужд управленец и унищожава един регион в България. "Борисов заедно със своите метастази във властта дава информация срещу пари. В тази схема са и ПП-ДБ, Иво Прокопиев и Димитър Енчев, и "Възраждане", заяви лидерът на "Величие" като се мотивира, че сръбската премиерша била казала, че искат да поставят ветрогенератори във Ветрино, Варна на определена фирма.

"След като имаме такова проникване на такова ниво в българската власт, ние казваме дали сме защитени. Дадох информация за кражба на крайбрежна зона тип А, където е забранено да се строи, защото там е буферната зона, която гарантира сигурността на България. Във Варненско тази крайбрежна зона тип А, плюс плажове, е открадната от Даниел Славов", заяви Михайлов и го нарече "контрабандист".

"Той е откраднал чрез кадастъра от крайбрежна зона тип А, я е направил земеделска земя. Купил я е като земеделска земя и после е направил регулирани парцели. Сезирали сме за тази измама всички медии, предишното правителство", обясни Михайлов.

В началото на предаването той коментира и ремонта на мемориала на Шипка - "ако 15 млн. струва фугирането на Паметника на връх Шипка, хората могат да направят съпоставка, да видят с очите си дали е така".