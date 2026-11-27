Кметът на Варна Благомир Коцев коментира във Facebook разпространения запис от среща с Даниел Славов и Марин Митев.

По думите му разговорът се е състоял през декември 2024 г. по инициатива на един от собствениците на фирмата за сметопочистване в града. Коцев заяви, че основната тема е била качеството на услугата.

„Всички във Варна сме недоволни от услугата. Затова поисках от него повече метачи, по-често сметоизвозване и повече машини на терен“, посочи кметът.

По думите му собственикът на фирмата е поискал анекс към договора, а Славов и Митев са били поканени, за да потвърдят, че ще подкрепят подобно решение в Общинския съвет.

„В крайна сметка отказах да анексирам договора на фирмата, защото исканата промяна се оказа в разрез със закона“.

Коцев обясни, че е разговарял със Славов и Митев, тъй като общински съветници от „Български глас“ и „Алтернативата“ са му ги посочвали като хората, които вземат решенията.

„Това е моделът, с който се сблъсках като кмет. И колкото и да е трудно, Варна трябва да върви напред“.

Коцев уточни, че срещата се е състояла в 16:00 часа в работен ден в ресторанта на семейството му.

„Казвам публично кой беше там, какво поисках и какво отказах. А сега хората, които водят тази война срещу свободните хора на Варна, представят тази среща като компромат срещу мен“.

Той подчерта, че ще продължи да настоява всеки изпълнител да предоставя услугата, за която общината плаща.

„И когато от мен поискат решение в ущърб на града, отговорът ми ще бъде същият“.