Следователят от Софийската градска прокуратура и кандидат за член на Висшия съдебен съвет Бойко Атанасов е подал жалба срещу решението на Избирателната комисия за избора на представител на следователите във ВСС.

За това съобщиха от Върховния касационен съд. По случая е образувано гражданско дело по описа на ВКС със съвместно разпореждане на председателя на съда съдия Галина Захарова и изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд съдия Ваня Анчева.

Атанасов беше един от двамата кандидати за едното място в Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота на следователите.

Другият кандидат беше Петко Петков, който в крайна сметка беше избран за представител на следствието.

Жалбата ще бъде разгледана от смесен петчленен състав, включващ трима съдии от ВКС и двама от ВАС.

Съставът е определен чрез случайно електронно разпределение. В него влизат съдиите Десислава Добрева, Блага Иванова и Петя Шишкова от ВКС, както и Юлиян Киров и Иван Раденков от ВАС.