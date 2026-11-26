Новият Висш съдебен съвет (ВСС) трябва да докаже своята независимост чрез конкретните си решения, а бъдещият главен прокурор не бива да бъде тясно обвързан с политическите партии. Това заяви Андрей Янкулов, избран за член на съвета от парламентарната квота с подкрепата на 203 народни представители.

В интервю за Bulgaria ON AIR той коментира очакванията към новия състав на кадровия орган и необходимостта от възстановяване на общественото доверие в прокуратурата.

"Ако тези заявки бъдат спазени, би трябвало да се надяваме на промяна в прокуратурата. През последните години видяхме крайно негативни процеси, довели до сериозна ерозия както на общественото, така и на професионалното доверие", заяви Янкулов.

Според него промяната не може да се ограничи единствено до смяната на ръководството, а трябва да обхване и начина, по който прокуратурата упражнява правомощията си.

"Необходима е промяна в посоката на развитие на прокуратурата. Последните избори на главен прокурор не могат да бъдат окачествени като успешни. Трябва да се стигне до избор на хора, които няма да са тясно партийно свързани", подчерта той.

Янкулов обърна внимание, че общественото внимание често се съсредоточава върху фигурата на главния прокурор, докато съществени проблеми произтичат и от правомощията на самата прокуратура.

"Важно е да не се фокусираме само върху правомощията на главния прокурор. На правомощията на прокуратурата трябва да се обърне огромно внимание", коментира той.

По думите му именно начинът, по който институцията упражнява своята власт, създава предпоставки за изкривявания в досъдебната фаза на наказателния процес.

Сред първите важни задачи на новия ВСС Янкулов открои избора на представляващ съвета, който ще има съществена роля за организацията на работата му.

Той коментира и предстоящия избор на Инспектората към ВСС, който също е от компетентността на Народното събрание.

"Изборът на инспекторат е отново задача на парламента. Поставиха едно добро начало чрез процедурните правила, по които се случи настоящият избор. Надявам се и в този дух да се премине при избора на членове на инспектората", заяви Янкулов.

Въпреки че самият той е номиниран и избран от политиците, новият член на ВСС подчерта, че съветът трябва да отстоява независимостта на съдебната власт.

Според него най-важният критерий за това дали новият състав ще оправдае очакванията няма да бъдат публичните декларации, а конкретните кадрови решения.

"Новият ВСС ще покаже, че е различен по начина, по който упражнява правомощията си. От кадровите решения ще си проличи има ли воля и визия в бъдещия състав на съвета за промяна на посоката, в която ще се развива българската правосъдна система", заключи Андрей Янкулов.