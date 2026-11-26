МААЕ преговаря с Русия и Украйна за спиране на огъня в Запорожката АЕЦ
Причината е поредното прекъсване на външното електрозахранване на централата вследствие на военни действия
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) води преговори с Русия и Украйна за постигане на девето локално прекратяване на огъня в района на Запорожката атомна електроцентрала. Причината е поредното прекъсване на външното електрозахранване на централата вследствие на военни действия, съобщи агенцията, цитирана от Ройтерс.
От МААЕ уточниха, че в момента електроцентралата разчита на аварийни дизелови генератори, които осигуряват необходимото електричество за поддържане на основните системи за ядрена безопасност и сигурност.
Външното електрозахранване е от съществено значение за безопасната експлоатация на ядрените съоръжения, тъй като осигурява работата на системите за охлаждане и другото оборудване, необходимо за поддържане на безопасността. Дори когато реакторите не произвеждат електроенергия, те се нуждаят от постоянно захранване, за да функционират системите за контрол и охлаждане.
Аварийните генератори са резервна мярка при прекъсване на връзката с електропреносната мрежа, но продължителната зависимост от тях увеличава рисковете за ядрената безопасност. Затова МААЕ настоява за договорености между Москва и Киев, които да позволят извършването на необходимите ремонтни дейности и възстановяването на електрозахранването без опасност за персонала и съоръженията.
Запорожката АЕЦ, която е най-голямата атомна електроцентрала в Европа, се намира в район под руски контрол от началото на пълномащабната война срещу Украйна. Състоянието на централата и прекъсванията на електрозахранването остават сред основните опасения на международната общност за ядрената безопасност в региона.