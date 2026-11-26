Външното електрозахранване е от съществено значение за безопасната експлоатация на ядрените съоръжения, тъй като осигурява работата на системите за охлаждане и другото оборудване, необходимо за поддържане на безопасността. Дори когато реакторите не произвеждат електроенергия, те се нуждаят от постоянно захранване, за да функционират системите за контрол и охлаждане.

Аварийните генератори са резервна мярка при прекъсване на връзката с електропреносната мрежа, но продължителната зависимост от тях увеличава рисковете за ядрената безопасност. Затова МААЕ настоява за договорености между Москва и Киев, които да позволят извършването на необходимите ремонтни дейности и възстановяването на електрозахранването без опасност за персонала и съоръженията.

Запорожката АЕЦ, която е най-голямата атомна електроцентрала в Европа, се намира в район под руски контрол от началото на пълномащабната война срещу Украйна. Състоянието на централата и прекъсванията на електрозахранването остават сред основните опасения на международната общност за ядрената безопасност в региона.