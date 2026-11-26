Най-добрият български баскетболист Александър Везенков даде мнението си за победата с 87:84 над Дания в квалификация за Евробаскет 2029. Лидерът на националния отбор призна, че физически не е бил в оптимално състояние, след като изигра два мача в рамките на 24 часа.

„Не играхме добре, но победихме и това е най-важното. Преди сме играли добре, но не сме постигали целта си. Само победата е важна. Остава ни мач с Румъния, който да ни даде място в истинските квалификации. Има три месеца, всеки трябва да работи в клуба си и да се върнем отново“, заяви Везенков.

„Благодарим на феновете, които дойдоха и показаха, че обичат баскетбола и подкрепят този нов отбор. Не сме играли мачове всички заедно. Трябва време, трябва търпение, но трябват и резултати. Лека-полека да влезем в истинските квалификации и да преследваме класиране на Европейско първенство. Ще се опитаме да го постигнем", продължи той.

"Видимо беше как се чувствам физически с два мача за 24 часа. Казах на Олимпиакос, че искам да играя. Те със сигурност са притеснени, но им казах, че искам да играя. Никога не са ми правили спънки. Каквато и умора да има, дадох всичко от себе си. Сега една хубава вечеря и довиждане", каза още Везенков.

"Това е шести мач за 11 дни, нормално е. Знаем си графика. Просто трябва да се пазим и да правим това, което обичаме, и не бива да се оплакваме. Днес е ден, в който българските футболни отбори играят в Европа, но публиката показа, че вижда нещо в нас. Мисля, че сега е в тази зала, да видим как ще бъде занапред", добави Везенков.