Софийският градски съд гледа мерките за неотклонение на осем души - петима общински съветници и трима бизнесмени, задържани при акция на ГДБОП в Хасково в рамките на разследване на Европейската прокуратура.

За седем от тях обвинението поиска най-тежката мярка - „задържане под стража“. Един от обвиняемите не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница, предава НОВА.

Разследването обхваща обществени поръчки и проекти в община Хасково, включително изграждането на дом за възрастни хора.

По първоначални данни възможните щети за бюджета на Европейския съюз през последните пет години може да достигнат 70 милиона евро. При вчерашната акция бяха извършени претърсвания в частни домове и офиси на задържаните, откъдето са иззети парични суми и златни монети.

Според Европейската прокуратура целта на групата е била да извлича неправомерни облаги от обществени поръчки, финансирани с европейски средства, включително по Националния план за възстановяване и устойчивост. Повдигнати са обвинения на общинските съветници от ГЕРБ Петър Николов, Делян Делчев, Георги Георгиев, Даниел Гаргов и Цвети Лалов, както и бизнесмените Делчо Пехливанов и Тенчо Лилянов.

В подкрепа на обвинението прокуратурата посочва данни за връзки между участниците, установени чрез Търговския регистър, разследването и общи пътувания. Такъв пример е дружеството „Гарант 2000“, което е сключило над 20 договора след спечелени обществени поръчки.

При претърсвания в офисите му са открити договори с община Хасково, а от компютър са иззети файлове. Според прокуратурата общинските съветници са участвали в заседания на местния парламент и са подкрепяли решения за кандидатстване на общината за европейско финансиране, след което поръчките са били печелени от дружества, свързани с тях.