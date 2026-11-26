Спешна среща се е провела на полувремето на мача между Олимпик Марсилия и Левски от основната фаза на Лига Европа. На нея е било обсъдено бруталното нападение над фенове на "сините" от страна на домакинските привърженици.

Страните са обсъдили дали двубоят да бъде спрян за определено време, за да се прецени какво е състоянието на всички пострадали и причините за инцидентите, но е взето решение срещата да бъде доиграна.

Българи бяха атакувани на "Велодром" с метални пръти, тръби и ножове. Има ранени хора.