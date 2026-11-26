Хулио Веласкес остана горд от представянето на Левски при гостуването на Олимпик Марсилия в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. Според испанския треньор равенството би отразило по-точно показаното от двата отбора.

“Много съм горд от играчите. Играхме много добре. Показахме характер, индивидуалност. Според мен заслужавахме друг резултат”, заяви Веласкес след двубоя.

Амин Гуири отбеляза единствения гол от дузпа в 28-ата минута. Мехди Мубарик беше близо до изравняването с удар в напречната греда, а Светослав Вуцов спаси втория наказателен удар на Гуири. Веласкес посочи, че футболистите му са се адаптирали добре към развоя на срещата, но на моменти им е липсвала точност в завършващата фаза.

“Футболът се решава от детайлите. Дузпата реши мача. На този труден за гостуване стадион нашите играчи показаха зрялост”, добави наставникът.

Веласкес определи двубоя като важен за развитието на отбора и подчерта, че Левски е показал, че заслужава мястото си в Лига Европа. “Сините” остават със седем точки, а Марсилия събра шест. Следващият мач на Левски е срещу Септември в Първа лига.