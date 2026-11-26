Левски загуби с 0:1 от Олимпик Марсилия в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. “Сините” имаха своите шансове да измъкнат точка, но удар на Мехди Мубарик срещна напречната греда, а единственият гол в мача падна от дузпа.

Началото беше предпазливо и пред двете врати имаше малко чисти положения. Марко Груич стреля с глава покрай вратата след пряк свободен удар, а Светослав Вуцов изби фалцов удар на Пайшао.

Марсилия поведе в 28-ата минута, когато Алдаир извърши нарушение в наказателното поле и Амин Гуири реализира отсъдената дузпа.

Левски отговори с две опасни атаки преди почивката. Рейналдо се измъкна зад защитата, но Де Ланге спаси удара му. Малко по-късно Мубарик стреля от границата на наказателното поле и топката се отби от напречната греда. Това беше най-близкият момент до изравняването за отбора на Хулио Веласкес.

Марсилия получи втора дузпа след грешка на Алекс Сентейес. Гуири отново застана зад топката, но този път Вуцов спаси. Стражът се намеси и при удар на резервата Нийл Мопе, оставяйки Левски в мача до последните минути.

Веласкес потърси изравняването с включването на Евертон Бала, Майкон и Мазир Сула, а в 80-ата минута пусна и Хуан Переа и Асен Митков. Марсилия удържа крехкия си аванс до последния съдийски сигнал.

След петия кръг Левски остава със седем точки в класирането на Лига Европа. С победата Марсилия събра шест и се доближи на една точка от “сините”.