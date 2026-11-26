Хулио Веласкес определи стартовия състав на Левски за гостуването на Олимпик Марсилия в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на “Стад Велодром”.

Левски влиза в срещата със седем точки от първите четири кръга, а Марсилия има три. Рейналдо и Армстронг Око-Флекс започват в предни позиции за българския шампион, докато Хуан Переа и Евертон Бала са сред резервите. За домакините Хойберг се завръща сред титулярите, след като пропусна мача с Льо Ман заради заболяване.

Мачът започна с атаки и от двата отбора, но без опасности пред вратите на Вуцов и Де Ланге. След изпълнение на пряк свободен удар, Груич стреля с глава, но не успя да оцели вратата. До 20-тата минута на срещата все още нямаше сериозни опасности пред вратите на двата отбора. Пайшао успя да стреля с фалц към вратата на гостите, но Вуцов се намеси и изби топката.

В 28-тата минута атаката на Марсилия успя да пробие в наказателното поле на Левски, където Алдаир извърши нарушение, а арбитърът отсъди дузпа. Гуири изпълни наказателния удар и се разписа за 1:0.

Рейналдо получи добър пас зад защитата на домакините, но изстрелът му беше спасен от стража на французите. Малко след това Мубарик стреля от границата на наказателното поле, но уцели напречната греда. В 42-та минута Пайшао успя да центрира, но Макун успя да изчисти топката с добър шпагат. Хойберг опита изстрел от далечна дистанция, но той отиде далеч над вратата на Вуцов.

Алекс Сентейес сгреши и това доведе до втора дузпа за домакините. Отново Гуири застана зад топката, но този път ударът му беше слаб и Вуцов успя да спаси.

Първите смени в мача дойдоха едновременно и за двата отбора. За Левски терена напусна Око-Флекс, за да влезе Евертон Бала, а за Марсилия - Гуири напусна за сметка на Нийл Мопе.

Абдала успя да стреля два пъти към вратата на Вуцов, но и двете положения завършиха с удари от вратата. Малко след това Веласкес пусна Майкон и Сула, а изкара от игра Сентейес и Алдаир.

Домакините изградиха обещаваща атака, топката достигна до Мопе, който стреля, но Вуцов се намеси достатъчно добре, за да предотврати второ попадение за домакините.

Последните промени за гостите дойдоха в 80-тата минута, когато Переа и Асен Митков влязоха на терена на местата на Мубарик и Бурас.

Олимпик Марсилия - Левски 1:0

28' Амин Гуири (Д)

Олимпик Марсилия - 1. Де Ланге, 21. Агер, 74. Безохоф, 4. Игън-Райли, 25. Гарсия, 8. Абдели, 7. Гомеш, 23. Хойберг, 48. Абдала, 9. Гуири, 14. Пайшао.

Резерви на Олимпик Марсилия - 40.Ван Нек, 92.Вермот, 6.Точукву Нади, 11.Мопе, 18.Мейте, 29.Мумбаня, 42.Камисоко, 43.Мади, 45.Бараджи, 46.Коум, 77.Арит, 84.Кадмири.

Левски - 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 31. Никола Серафимов, 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич, 47. Акрам Бурас, 20. Алекс Сентейес, 7. Рейналдо, 11. Армстронг Око-Флекс.

Резерви на Левски - 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков, 3. Майкон, 2. Хевертон, 18. Гашпер Търдин, 27. Давид Кусо, 10. Асен Митков, 9. Хуан Переа, 28. Стивън Стоянчов, 17. Евертон Бала.