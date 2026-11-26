Актьорът Александър Кадиев стана баща за втори път.

Момченцето се казва Борис. Детенцето е от половинката му Ивелина Чоева. Това стана ясно от публикация в социалните мрежи на Кадиев.

"Борис Кадиев

3,590 кг. 50 см. Зодия Стрелец.

Роден на 26.11.2026 г.

Животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора.

Нашият син се роди в деня на свети Стилиян, закрилник на децата и покровител на семействата, които мечтаят за

рожба.

Нека неговата закрила бъде с всички тях, а ние му благодарим за неизмеримото щастие, с което ни дари!", написа Кадиев.