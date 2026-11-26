Верушка, германският супермодел и актриса, която промени представите за модната индустрия през миналия век, е починала в Берлин на 87-годишна възраст. Тъжната вест беше потвърдена от нейни близки на 25 ноември, предават международните медии.

Родена като Вера Готлибе Анна фон Лендорф-Щайнорт на 14 май 1939 г. в Кьонигсберг (тогава в Източна Прусия), тя покорява световната сцена през 60-те години под артистичния псевдоним, с който остава в историята. Благодарение на своето нестандартно присъствие, впечатляваща визия и новаторски подход пред камерата, тя се нарежда сред най-високоплатените и разпознаваеми лица на своето време. Кариерата ѝ я среща с колоси във фотографията като Ричард Аведон и Ървинг Пен, а кадрите с нея редовно красят страниците на списание „Вог“.

От модния подиум до киното и бодиарта

Влиянието на Верушка бързо надхвърля границите на модата. През 1966 г. тя оставя трайна следа в историята на киното с участието си в култовия филм „Фотоувеличение“ (Blow-Up) на италианския режисьор Микеланджело Антониони. В лентата тя играе самата себе си в сцена, която и до днес се смята за емблематична.

Освен пред модните обективи, германката се доказва и като смел визуален артист. Тя превръща собственото си тяло в платно за художествени експерименти. В тандем с художника Холгер Трьолш Верушка създава запомнящи се проекти в сферата на бодиарта, при които изрисуваното ѝ тяло се слива напълно с околната природа или архитектурни елементи.

Семейна трагедия и ново начало

Пътят към световната слава обаче започва на фона на тежка лична драма. Нейният баща, граф Хайнрих фон Лендорф-Щайнорт, е екзекутиран от нацистите заради участието си в съпротивата и неуспешния заговор от 20 юли 1944 г. за покушение срещу Адолф Хитлер. След ареста му малката Вера и останалите членове на семейството ѝ са подложени на репресии от режима.

През 70-те години Верушка съзнателно се отдръпва от комерсиалната модна сцена, за да се фокусира изцяло върху фотографията и визуалните изкуства, макар никога да не напуска напълно светлината на прожекторите. Тя ще бъде запомнена като истински новатор в епохата на първите супермодели – артист, който успя да превърне манекена от обикновен рекламен носител в самостоятелна творческа фигура.