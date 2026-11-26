Съмнения за полицейско насилие над психично болен мъж в Котел. Сигналът е подаден до БТВ от жители на града, а по случая вече е започнала вътрешна проверка в полицията.

Случаят е от вторник вечерта. По данни на полицията мъжът, който е на име Тодор, влязъл в заведение в центъра на Котел. Според очевидци той не е проявявал агресия, а разговарял с посетителите. Персоналът подал сигнал на телефон 112. На място пристигнали двама полицаи.

В социалните мрежи са разпространени видеоклипове, на които се вижда как служителите извеждат мъжа от заведението, като според свидетели при задържането той е бил влачен, удрян и след това вързан.

Хора, станали свидетели на случилото се, определят действията на полицаите като прекомерно агресивни. Именно разпространените видеоматериали са сред причините за започването на проверката.

Тодор е роден и израснал в Котел и е добре познат на местните жители. По думите им той има психично заболяване и през годините за него са се грижили майка му и баба му. След смъртта им състоянието му се е влошило, но хора от града продължават да му помагат.

Според местните Тодор не е известен с агресивно поведение. Той няколко пъти е бил настаняван за лечение в психиатрично отделение. След завръщането си в Котел обаче, по думите на свидетелите, не е имал прояви, които да са налагали намеса на полицията.

След инцидента е образувана дисциплинарна проверка, която трябва да изясни действията на полицейските служители и дали при задържането е използвана необходимата и съразмерна сила.

Тодор е бил задържан за 24 часа. По информация на БТВ от снощи той отново е хоспитализиран в психиатричното отделение на сливенската болница.

Предстои проверката да установи какво точно се е случило в заведението, какви са били основанията за намесата на полицаите и дали използваната физическа сила е била оправдана от конкретната ситуация.

Видеозаписите и свидетелските показания се очаква да бъдат част от проверката.