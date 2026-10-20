Сигналите за полицейско насилие в България стигнаха до Европейския парламент

Европейската комисия ще разгледа информацията за предполагаеми случаи на полицейско насилие в България. Еврокомисарят по демокрацията, правосъдието и върховенството на закона Майкъл Макграт заяви, че ще поиска от колегите си наблюдения и оценка на постъпилите сигнали.

Темата беше поставена от българския евродепутат Елена Йончева по време на извънредно заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Страсбург, посветено на докладите за върховенството на закона в Европейския съюз за 2026 г.

Йончева, която е част от групата на Европейските консерватори и реформисти и беше избрана с листата на ДПС, поиска европейските институции да обърнат внимание на твърденията за злоупотреби с полицейски правомощия у нас.

Сигнали за побои, неправомерни арести и сплашване

Евродепутатът се позова на граждански сигнали за предполагаеми случаи на физическо насилие, използване на електрошокови средства, незаконни задържания и сплашване.

По думите ѝ има и случаи, при които съдебни решения вече са установили неправомерни арести.

Йончева постави въпроса дали предприетите от българските власти мерки за подобряване на работата на полицията са достатъчни, за да предотвратяват подобни нарушения.

Тя настоя Европейската комисия да провери дали сигналите се разследват независимо и дали се търси ефективна отговорност от служителите, за които има данни за злоупотреби.

Особено внимание към случаите в Кърджали

Впоследствие Елена Йончева повдигна въпроса и в пленарната зала на Европейския парламент.

Тя обърна специално внимание на сигналите от област Кърджали, където според изнесената информация съществуват съмнения, че полицейски правомощия са били използвани за оказване на политически натиск.

Евродепутатът поиска да бъде установено дали става дума за изолирани нарушения, или за проблем от системен характер.

Според нея Брюксел трябва да изиска подробна информация от българските институции за извършените проверки, образуваните производства и резултатите от тях.

Йончева постави въпроса за отговорността на ръководството на МВР

Българският евродепутат настоя отговорността при евентуално установени нарушения да не се ограничава само до преките извършители.

По думите ѝ трябва да бъде разгледана и ролята на техните ръководители, както и действията на институциите, които са задължени да разследват подобни сигнали.

Йончева посочи вътрешния министър Иван Демерджиев като политически отговорен за осигуряването на независими проверки и защитата на гражданите, подали сигнали.

Тя заяви, че въпреки публично известните твърдения за полицейско насилие все още няма оповестени окончателни резултати от проверките или конкретни мерки на МВР по посочените случаи.

Какво отчита Европейската комисия за върховенството на закона?

В отговор на поставените въпроси еврокомисарят Майкъл Макграт заяви, че ще поиска становища от колегите си относно информацията за предполагаемо полицейско насилие в България.

Той коментира и констатациите в доклада за върховенството на закона за 2026 г.

По думите му страната е постигнала определен напредък, включително по отношение на участието на магистратите в процедурата за избор на главен прокурор.

В същото време остават нерешени проблеми, свързани с командироването на магистрати, почтеността в съдебната система и недостатъчния напредък при осъдителните присъди за корупция по високите етажи на властта.