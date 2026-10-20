Мащабна полицейска акция в Хасковско, има задържани

12 души са задържани при специализирана полицейска операция в Хасковска област, насочена срещу различни видове престъпления, включително купуването на гласове. В региона са изградени десетки контролно-пропускателни пунктове, а на места полицейски екипи следят всички входове и изходи на квартали.

В рамките на акцията униформените са проверили над 1000 автомобила. Извършени са и инспекции на заложни къщи, автоморги, пунктове за изкупуване на черни и цветни метали, заведения и търговски обекти.

На лица от криминалния контингент са съставени 60 предупредителни протокола, съобщава NOVA.

Задържани за наркотици, алкохол и други нарушения

Директорът на Областната дирекция на МВР в Хасково Мирослав Христов съобщи, че седем от задържаните са установени във връзка с държане на наркотични вещества.

Други двама са задържани за шофиране след употреба на наркотици, а един – за управление на автомобил след употреба на алкохол.

Сред задържаните е и неправоспособен водач, управлявал нерегистрирано превозно средство.

Полицията е установила и човек, който съхранявал над половин тон препарати за растителна защита.

Няма постъпили сигнали за купуване на гласове

Въпреки че противодействието на изборните престъпления е сред основните цели на операцията, към момента в полицията в Хасково няма подадени сигнали за купуване на гласове.

Засиленото полицейско присъствие обхваща различни населени места в областта, като проверките са съсредоточени както върху превенцията на престъпленията, така и върху установяването на нарушения на закона.