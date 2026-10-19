Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица
Това показват междинните резултати от акцията към 13:00 часа
Общо 32 души са задържани, а 17 досъдебни производства са образувани при специализирана полицейска операция в област Стара Загора. Това показват междинните резултати от акцията към 13:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Операцията е започнала тази сутрин и е насочена към противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, както и към ограничаване на битовата престъпност.
В рамките на проверките полицейските служители са установили и шестима души, обявени за общодържавно издирване.
Близо 1900 души и над 1100 автомобила са проверени
По време на акцията са извършени проверки на 1889 души и 1165 моторни превозни средства.
Контролът е обхванал още 14 заложни къщи, пет обекта за бързи кредити и 19 търговски обекта.
Установените нарушения са довели до съставянето на общо 98 акта и фиша. Връчени са също две наказателни постановления и 38 електронни фиша.
Издадени са и седем предупредителни протокола, като от полицията уточняват, че те не са свързани с нарушения на изборното законодателство.
В операцията участват полиция, жандармерия и контролни институции
В специализираната акция са включени служители на Областната дирекция на МВР в Стара Загора и районните полицейски управления, както и екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
В проверките участват и представители на държавните горски стопанства, Регионалната здравна инспекция и Българската агенция по безопасност на храните.
От МВР подчертават, че обявените резултати са междинни, като операцията е насочена към превенция и разкриване на престъпления в региона.