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Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица
БТА

Това показват междинните резултати от акцията към 13:00 часа

Общо 32 души са задържани, а 17 досъдебни производства са образувани при специализирана полицейска операция в област Стара Загора. Това показват междинните резултати от акцията към 13:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Операцията е започнала тази сутрин и е насочена към противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, както и към ограничаване на битовата престъпност.

В рамките на проверките полицейските служители са установили и шестима души, обявени за общодържавно издирване.

Близо 1900 души и над 1100 автомобила са проверени

По време на акцията са извършени проверки на 1889 души и 1165 моторни превозни средства.

Контролът е обхванал още 14 заложни къщи, пет обекта за бързи кредити и 19 търговски обекта.

Установените нарушения са довели до съставянето на общо 98 акта и фиша. Връчени са също две наказателни постановления и 38 електронни фиша.

Издадени са и седем предупредителни протокола, като от полицията уточняват, че те не са свързани с нарушения на изборното законодателство.

В операцията участват полиция, жандармерия и контролни институции

В специализираната акция са включени служители на Областната дирекция на МВР в Стара Загора и районните полицейски управления, както и екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

В проверките участват и представители на държавните горски стопанства, Регионалната здравна инспекция и Българската агенция по безопасност на храните.

От МВР подчертават, че обявените резултати са междинни, като операцията е насочена към превенция и разкриване на престъпления в региона.

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