Трима души са задържани при специализирана полицейска акция във Видинско

Трима души са задържани при специализирана полицейска акция за противодействие на конвенционалната престъпност и нарушенията на изборното законодателство на територията на РУ-Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Образувани са три досъдебни производства.

​В акцията са участвали служители на районното управление, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и шест екипа на Зоналното жандармерийско управление в Монтана. Действията на органите на реда са обхванали видинския кв. „Нов път“, селата Новоселци, Арчар, Градец и град Брегово, предава БТА.

На изградените 7 контролно-пропускателни пункта са проверени 284 моторни превозни средства и 328 лица, от които 38 криминално проявени. За констатираните нарушения са съставени актове и фишове, уточняват от дирекцията.

​При претърсване на частен адрес в Брегово криминалистите открили 10,70 грама суха зелена листна маса, реагирала на канабис при полеви наркотест. 40-годишният обитател на жилището е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

​В село Арчар е задържан 28-годишен мъж, в чийто дом са намерени пет металотърсача, 46 монети и метални фрагменти с белези на културно-исторически ценности, които не са регистрирани по съответния ред. По случая е започнато досъдебно производство.

​При проверка в къща в кв. „Нов път“, обитавана от 20-годишен мъж, полицаите иззели боеприпас за нарезно оръжие и множество евро банкноти с вид на реквизитни. Мъжът е задържан в ареста, като работата по случая продължава.

​​От полицията посочват, че засиленото присъствие и активната работа в региона продължават с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и гарантиране на политическите права на гражданите.