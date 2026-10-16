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Трима души са задържани при специализирана полицейска акция във Видинско

Трима души са задържани при специализирана полицейска акция във Видинско
БТА

Образувани са три досъдебни производства

Трима души са задържани при специализирана полицейска акция за противодействие на конвенционалната престъпност и нарушенията на изборното законодателство на територията на РУ-Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Образувани са три досъдебни производства.

​В акцията са участвали служители на районното управление, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и шест екипа на Зоналното жандармерийско управление в Монтана. Действията на органите на реда са обхванали видинския кв. „Нов път“, селата Новоселци, Арчар, Градец и град Брегово, предава БТА.

На изградените 7 контролно-пропускателни пункта са проверени 284 моторни превозни средства и 328 лица, от които 38 криминално проявени. За констатираните нарушения са съставени актове и фишове, уточняват от дирекцията.

​При претърсване на частен адрес в Брегово криминалистите открили 10,70 грама суха зелена листна маса, реагирала на канабис при полеви наркотест. 40-годишният обитател на жилището е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

​В село Арчар е задържан 28-годишен мъж, в чийто дом са намерени пет металотърсача, 46 монети и метални фрагменти с белези на културно-исторически ценности, които не са регистрирани по съответния ред. По случая е започнато досъдебно производство.

​При проверка в къща в кв. „Нов път“, обитавана от 20-годишен мъж, полицаите иззели боеприпас за нарезно оръжие и множество евро банкноти с вид на реквизитни. Мъжът е задържан в ареста, като работата по случая продължава.

​​От полицията посочват, че засиленото присъствие и активната работа в региона продължават с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и гарантиране на политическите права на гражданите.

 

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