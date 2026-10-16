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Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Акцията е насочена срещу битовата престъпност, разпространението на наркотици и купуването на гласове преди предстоящите президентски избори

Лаборатория за производство на синтетични наркотици беше открита при специализирана полицейска операция в Бургас. Акцията е насочена срещу битовата престъпност, разпространението на наркотици и купуването на гласове преди предстоящите президентски избори.

При претърсването на имота униформените открили и иззели материали, използвани за производство на синтетични наркотични вещества. Собственикът на лабораторията е задържан и изведен с белезници.

По информация на главен инспектор Ивайло Инджов, началник на „Охранителна полиция“ към Първо районно управление в Бургас, мъжът и преди е попадал в ареста за аналогични престъпления.

Полицейски блокади в квартал „Победа“

Операцията започна рано сутринта в бургаския квартал „Победа“, където беше съсредоточено засилено полицейско присъствие.

Екипи на полицията и жандармерията блокираха входовете и изходите на квартала, като извършваха проверки на преминаващите автомобили.

До момента са арестувани петима души, трима от които за притежание на наркотични вещества. Част от задържаните са отведени в местния полицейски участък.

Проверяват и сигнали за купуване на гласове

Паралелно с действията срещу наркопрестъпността органите на реда работят и по сигнали за евентуална търговия с вот.

В полицията вече са постъпили данни за подобни нарушения преди президентските избори, но към момента няма задържани за купуване на гласове.

Жители на квартала коментираха пред bTV, че не се притесняват от проверките и отрекоха да са били подлагани на натиск да продават гласа си.

При предишни избори в Бургаска област са разследвани различни механизми за незаконно влияние върху избиратели. Сред тях са предлагането на пари, опрощаването на задължения към хранителни магазини и предоставянето на дърва за огрев или други материални облаги срещу подкрепа за определен кандидат.

Полицейската операция продължава, като се извършват допълнителни проверки за установяване на евентуални престъпления.

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