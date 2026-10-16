Задържан е обявен за общодържавно издирване при полицейска акция в Ловешко

При специализирана полицейска операция в Ловешка област са разкрити две престъпления, задържан е мъж, обявен за общодържавно издирване, а също така са иззети наркотични вещества от два адреса в Луковитско и Тетевенско. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Ловеч Габриела Тодорова.

Проверени са 372 моторни превозни средства, 410 души, 27 търговски обекта, 17 заложни къщи и 4 охранителни фирми.

В специализираната полицейска операция са участвали служители на районните управления в Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Ябланица и Угърчин, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и Зонално жандармерийско управление – Плевен, уточнява БТА.

Действията са насочени към предотвратяване на престъпления срещу личността и собствеността, кражби, противозаконни отнемания на автомобили, разпространение на наркотици и контрабандни стоки, както и към контрол на водачите на моторни превозни средства.

Проверени са частни адреси, пунктове за изкупуване на черни и цветни метали, лица от криминалния контингент и охранителни фирми.

В рамките на операцията са съставени общо 13 предупредителни протокола по Закона за МВР. За нарушения на Закона за движението по пътищата и Закона за българските лични документи са съставени общо три акта и са наложени 16 глоби с фиш.

При проверка на частен дом в луковитското село Румянцево полицейските служители са открили суха тревиста маса – канабис, с бруто тегло 91 грама. Обитателят на имота е задържан. В Тетевенско е задържан мъж за притежание на пакетче с кетамин. По двата случая са образувани досъдебни производства.

Активните действия на полицията в оперативен и превантивен план ще продължат на територията на цялата област и в седмицата преди изборите.