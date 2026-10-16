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МВР: Около 50 адреса са проверени при акция срещу купуването на гласове в София

МВР: Около 50 адреса са проверени при акция срещу купуването на гласове в София
БТА

Местата за проверка са предварително определени въз основа на анализ на динамиката на този вид престъпления

Около 50 адреса и 60 граждани са проверени при специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове в София.

Съставени са предупредителни протоколи и актове по Закона за гражданската регистрация. Установено е и едно лице, обявено за издирване. Това съобщиха от полицията по време на акцията, в която участват служители на МВР и жандармерията в столичния квартал "Христо Ботев".

Основен приоритет на операцията е противодействието на престъпленията срещу политическите права на гражданите и превенцията на евентуална търговия с гласове.

Местата за проверка са предварително определени въз основа на анализ на динамиката на този вид престъпления. Акцията обхваща различни райони на столицата и е насочена както срещу евентуални нарушения на изборните права, така и срещу други прояви на криминална престъпност.

Към момента няма задържани във връзка с престъпления срещу политическите права на гражданите.

Един човек е задържан за друго криминално деяние по чл. 194 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.

На проверените лица се съставят предупредителни протоколи с цел да се предотвратят действия, които могат да нарушат закона.

Проверки се извършват на предварително набелязани адреси въз основа на оперативен анализ. Полицейската операция продължава.

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