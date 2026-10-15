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140 полицейски акции срещу купуването на гласове, образувани са две досъдебни производства

140 полицейски акции срещу купуването на гласове, образувани са две досъдебни производства

Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов

Общо 140 специализирани полицейски операции са проведени в страната в навечерието на президентските избори на 25 октомври. До момента са образувани две досъдебни производства за престъпления, свързани с купуването на гласове. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Десет дни преди вота органите на реда засилват контрола в различни райони на страната, като основната цел е предотвратяване на изборни нарушения и гарантиране на свободното упражняване на избирателните права.

МВР наблюдава лица, за които има данни за изборна търговия

По разпореждане на главния комисар се извършват превантивни проверки в населени места, за които полицията разполага с информация за лица, свързани с купуването на гласове.

Акциите са съсредоточени основно в райони, които са били обект на засилен контрол и при предишни избори.

В операциите участват и служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Освен срещу изборните престъпления действията са насочени към противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотични вещества.

Николов уточни, че към момента не се отчита повишена активност на лица, за които има данни, че се занимават с изборна търговия.

Въпреки това проверките ще продължат до изборния ден.

Полицията вече е идентифицирала лица, които ще останат под наблюдение. С част от тях се провеждат превантивни разговори и се съставят предупредителни протоколи.

Две разследвания за купуване на гласове

По думите на Николов досега са образувани две досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Той не предостави подробности за конкретните случаи, като уточни, че допълнителна информация могат да дадат директорите на съответните областни дирекции на МВР.

Главният комисар посочи, че установените случаи са твърде малко, за да се правят изводи за конкретните суми, срещу които се предлага купуване на гласове.

Според него кръгът от лица, за които полицията има информация, че участват в подобни схеми, остава сравнително ограничен.

Засилена охрана на машините и изборните книжа

МВР подготвя и мерки за сигурността при транспортирането на изборните материали.

Полицията ще охранява превоза на машините за гласуване, бюлетините и останалите изборни книжа до местата за съхранение, както и последващото им доставяне до секционните избирателни комисии.

Николов подчерта, че организацията на изборния процес е отговорност на Централната избирателна комисия, докато задачата на МВР е да гарантира сигурността и да предотвратява престъпления.

ГДБОП следи за възможни кибератаки

Специално внимание ще бъде отделено и на заплахите в интернет пространството.

Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП ще следи за евентуални опити за кибератаки, които биха могли да затруднят нормалното протичане на изборите.

Контролът ще бъде особено засилен в деня за размисъл и в самия изборен ден.

Разследват заплашителните имейли до институции

Главният комисар коментира и разследването на заплашителните електронни писма, изпращани до различни институции в България.

По думите му работата по случая продължава, като българските служби си сътрудничат с международни партньори, сред които и Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР).

Николов увери, че полицейските операции срещу изборните престъпления ще продължат до президентския вот, а при установяване на нарушения ще бъдат предприемани незабавни действия.

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