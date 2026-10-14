Задържаха мъж с 58 престъпления зад гърба си при полицейска акция във Варненско

Мъж с дълго криминално досие е арестуван рано тази сутрин при специализирана полицейска операция във Варненска област. По данни на полицията той е установен като извършител на общо 58 престъпления, съобщава БТА.

Проверка на криминалното му минало показала, че задържаният е изтърпявал пет пъти наказания лишаване от свобода. Последното му освобождаване от затвора е било само преди два месеца.

30 криминалистически регистрации за кражби, грабежи и наркотици

Мъжът има и 30 криминалистически регистрации за различни престъпления. Сред тях са кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотични вещества.

От полицията уточняват, че по тези случаи срещу него са били повдигани обвинения.

Мащабна полицейска операция във Варненска област

Задържането е извършено в рамките на специализирана акция на органите на реда, която обхваща територията на Варненска област.

Операцията е насочена към противодействие на купуването на гласове, престъпленията срещу политическите права на гражданите и битовата престъпност.