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Общество

Задържаха мъж с 58 престъпления зад гърба си при полицейска акция във Варненско

Задържаха мъж с 58 престъпления зад гърба си при полицейска акция във Варненско

Проверка на криминалното му минало показала, че задържаният е изтърпявал пет пъти наказания лишаване от свобода

Мъж с дълго криминално досие е арестуван рано тази сутрин при специализирана полицейска операция във Варненска област. По данни на полицията той е установен като извършител на общо 58 престъпления, съобщава БТА.

Проверка на криминалното му минало показала, че задържаният е изтърпявал пет пъти наказания лишаване от свобода. Последното му освобождаване от затвора е било само преди два месеца.

30 криминалистически регистрации за кражби, грабежи и наркотици

Мъжът има и 30 криминалистически регистрации за различни престъпления. Сред тях са кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотични вещества.

От полицията уточняват, че по тези случаи срещу него са били повдигани обвинения.

Мащабна полицейска операция във Варненска област

Задържането е извършено в рамките на специализирана акция на органите на реда, която обхваща територията на Варненска област.

Операцията е насочена към противодействие на купуването на гласове, престъпленията срещу политическите права на гражданите и битовата престъпност.

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