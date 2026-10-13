Кметът на Трънчовица Милан Драганов остава под домашен арест

Кметът на плевенското село Трънчовица Милан Драганов остава под домашен арест. Окръжният съд в Плевен потвърди определението на Районния съд в Левски и не уважи протеста на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка "задържане под стража".

Районната прокуратура в Плевен настояваше Драганов да бъде оставен в ареста с аргумента, че е обвинен в престъпления с висока степен на обществена опасност и съществува риск да се укрие.

Защитата оспори тези доводи и поиска домашният арест да бъде потвърден.

След като разгледа доказателствата по делото, Окръжният съд в Плевен остави в сила по-леката мярка за неотклонение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Драганов е обвинен по четири престъпления, свързани с измами и документни нарушения в периода 2022–2025 г. Според прокуратурата той е съставял неистински официални документи с неверни обстоятелства и е участвал в измами с цел имотна облага. Посоченият размер на имуществените вреди е над 42 500 евро.

Случаят стана публичен след сигнали за земеделски земи, които според собствениците им са били продавани без тяхно знание чрез пълномощни, които те твърдят, че не са подписвали.

На 6 октомври Районният съд в Левски постанови и отстраняването на Милан Драганов от длъжността кмет на Трънчовица.

Драганов се счита за невинен до влизането в сила на осъдителна присъда.