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Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи
БТА

Милан Драганов е под домашен арест и е отстранен от длъжност

Кметът на плевенското село Трънчовица Милан Драганов е обвинен за измами и документни престъпления, свързани с продажби на земеделски земи чрез пълномощни, които според разследването не са били подписвани от собствениците. Случаят беше проследен в разследване на bTV.

В началото на октомври Районната прокуратура в Плевен е повдигнала на Драганов обвинения за четири престъпления, извършени в периода 2022-2025 г. Според държавното обвинение той е съставял неистински официални документи и е удостоверявал неверни обстоятелства като длъжностно лице. Общият размер на твърдените имуществени вреди надхвърля 42 500 евро.

Графологични експертизи по няколко дела са установили, че част от собствениците не са полагали подписите си под използваните пълномощни и декларации, заяви административният ръководител на Районната прокуратура - Плевен Владимир Радоев.

Потърпевши твърдят, че са разбрали за продажбите години по-късно. Един от тях разказва, че семейството му е загубило близо 60 декара земя, а друга жена установила, че 15 декара от наследството на баща ѝ са били продадени още през 2023 г., въпреки че семейството продължавало да получава рента.

Драганов отрича да е доказано, че носи отговорност.

"В крайна сметка може да съм виновен, може пък и да не съм виновен. В Република България всеки е невинен до доказване на противното", заявява той.

Прокуратурата поиска "задържане под стража", но Районният съд в Левски определи по-леката мярка "домашен арест". Съдът уважи искането Драганов да бъде отстранен от длъжността кмет, а прокуратурата обяви, че ще протестира решението за мярката му за неотклонение.

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