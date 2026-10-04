Новини
Търси
Подкаст
Общество

Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи

Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи
Снимка: БТА

Според него дългосрочното решение за балансирано строителство в София е създаване на Фонд "Благоустройство

"Започнахме да изискваме новото застрояване да е свързано с прилежаща инфраструктура - достатъчно улици, канализация, детски градини, озеленяване. Не може да разглеждаме града само като инвестиционно намерение, където да се реализират строежи - те често са нужни, София е жив град. За да имаме качество на средата, тези инвестиции трябва да са подредени и да са съобразени до колко инфраструктурата може да го понесе". Това заяви зам.-кметът по строителство на Столична община архитект Любо Георгиев пред БНТ по повод презастрояването на София. 

"Ако не може инфраструктурата да понесе новите инвестиции, дайте да планираме как тя ще може да го понесе. Това правим в квартали като "Младост", където обсъждаме как може да компенсираме това натоварване с нови инвеститори. Да се компенсира натоварването с нови жители - било с детска градина, училище, градинки - облагородяване на средата. Това е отворен диалог, който посочва къде са границите", заяви архитект Георгиев.

Според него дългосрочното решение за балансирано строителство в София е създаване на Фонд "Благоустройство". Там има елемента да добавената стойност на земята при покупките, защото нейната цена се увеличава, ако там се изгради висока сграда, а нейната стойност остава само в инвеститора.

"Приетият преди 2009 г. Общ устройствен план дефинира докъде може да стигне застрояването. Той е порочен, защото позволява адски много строителство на много места. Ограниченията в него са били премахвани между първо и второ четене в парламента", каза зам.-кметът по строителството Георгиев.

Относно реките на София, той припомни, че при прилив, те могат да бъдат и опасни. Реките в София, когато не са сложени в канали, работят като екосистема и да ни е е по-прохладно, обяви той.

Около софийските реки искаме да изградим паркове. "Първата е Владайската река от Княжево до Орландовци", каза архитект Георгиев.

Още по темата

Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Архитект Богдана Панайотова за Таралеж: Бъдещият главен архитект на София няма условия за пълноценна дейност

Архитект Богдана Панайотова за Таралеж: Бъдещият главен архитект на София няма условия за пълноценна дейност

Фандъкова пред Таралеж: Конкурсът за главен архитект на София няма да осигури прозрачност

Фандъкова пред Таралеж: Конкурсът за главен архитект на София няма да осигури прозрачност

Архитект Тодор Обрешков за Таралеж: Васил Терзиев е удобен и на ГЕРБ

Архитект Тодор Обрешков за Таралеж: Васил Терзиев е удобен и на ГЕРБ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

В Русе събират средства за ремонт на 150-годишна черква

В Русе събират средства за ремонт на 150-годишна черква

Къде се пътува трудно на 4 октомври: две ленти към София през Владая

Къде се пътува трудно на 4 октомври: две ленти към София през Владая

Водещи

Битката за титлата в MotoGP стана жестока

Битката за титлата в MotoGP стана жестока

  • Преди 4 минути
Япония отправи официален протест към САЩ

Япония отправи официален протест към САЩ

  • Преди 7 минути
Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Партията на латвийския премиер печели изборите с голяма преднина

Партията на латвийския премиер печели изборите с голяма преднина

  • Преди 21 минути
Аржентина подгря със 7 гола за бенефиса на Меси

Аржентина подгря със 7 гола за бенефиса на Меси

  • Преди 27 минути
Белият дом създаде работна група за рисковете и възможностите на AI

Белият дом създаде работна група за рисковете и възможностите на AI

  • Преди 38 минути
Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи

Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи

Габриел Вълков пред ТАРАЛЕЖ: Румен Радев загуби левия си облик, партията му зави към център-дясното

Габриел Вълков пред ТАРАЛЕЖ: Румен Радев загуби левия си облик, партията му зави към център-дясното

  • Преди 50 минути
София Бугор: Войната в Украйна, бесарабските българи и политическите процеси

София Бугор: Войната в Украйна, бесарабските българи и политическите процеси

  • Преди 50 минути
Учени: Животните са се появили на Земята много по-рано, отколкото се смята

Учени: Животните са се появили на Земята много по-рано, отколкото се смята

  • Преди 55 минути
България без двама наказани за гостуването на Люксембург

България без двама наказани за гостуването на Люксембург

  • Преди 59 минути
Испания удари Чехия и вече 41 поредни мача няма загуба

Испания удари Чехия и вече 41 поредни мача няма загуба

  • Преди 1 час
Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в присъствието на Ким Чен-ун

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в присъствието на Ким Чен-ун

  • Преди 1 час