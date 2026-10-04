Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи

"Започнахме да изискваме новото застрояване да е свързано с прилежаща инфраструктура - достатъчно улици, канализация, детски градини, озеленяване. Не може да разглеждаме града само като инвестиционно намерение, където да се реализират строежи - те често са нужни, София е жив град. За да имаме качество на средата, тези инвестиции трябва да са подредени и да са съобразени до колко инфраструктурата може да го понесе". Това заяви зам.-кметът по строителство на Столична община архитект Любо Георгиев пред БНТ по повод презастрояването на София.

"Ако не може инфраструктурата да понесе новите инвестиции, дайте да планираме как тя ще може да го понесе. Това правим в квартали като "Младост", където обсъждаме как може да компенсираме това натоварване с нови инвеститори. Да се компенсира натоварването с нови жители - било с детска градина, училище, градинки - облагородяване на средата. Това е отворен диалог, който посочва къде са границите", заяви архитект Георгиев.

Според него дългосрочното решение за балансирано строителство в София е създаване на Фонд "Благоустройство". Там има елемента да добавената стойност на земята при покупките, защото нейната цена се увеличава, ако там се изгради висока сграда, а нейната стойност остава само в инвеститора.

"Приетият преди 2009 г. Общ устройствен план дефинира докъде може да стигне застрояването. Той е порочен, защото позволява адски много строителство на много места. Ограниченията в него са били премахвани между първо и второ четене в парламента", каза зам.-кметът по строителството Георгиев.

Относно реките на София, той припомни, че при прилив, те могат да бъдат и опасни. Реките в София, когато не са сложени в канали, работят като екосистема и да ни е е по-прохладно, обяви той.

Около софийските реки искаме да изградим паркове. "Първата е Владайската река от Княжево до Орландовци", каза архитект Георгиев.