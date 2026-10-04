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Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него
Снимка: БТА

Мястото не бива да е за преклонение, смята зам.-кметът по строителство

За да ни е читаво бъдещето, не е добре да се заличава историята, а да има знаци, които показват, че там е имало нещо. Това заяви пред БНТ зам.-кметът на София по строителство архитект Любо Георгиев по повод съдбата на полуразрушения паметник на Съветската армия в Княжеската градинка в София.

"Малко ни е писнало там да се прекланяме на някого. Нужно ни е едно качествено зелено пространство, което разгазва за себе си, но не гробница, не паметници мемориали. Това е център на града с история и различни функции, а не място за преклон", каза арх Георгиев.

По думите му там може да има разказ, елементи от този паметник, историята трябва да присъства, но не непременно място за преклонение. Той даде пример с колоната на Нелсън и предложи основата на паметника да се ползва като пиедестал за ротационно променящие се хрумки.

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