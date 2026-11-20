Автомобил се запали в движение на ул. „Цар Александър II“ във Видин. При инцидента шофьорът и пътувалата с него жена са получили леки изгаряния по ръцете. Информацията е от Областната дирекция на МВР - Видин.

За пожара е съобщено вчера в 15:41 часа. Огънят е потушен от екип на пожарната служба, но автомобилът е напълно унищожен.

До инцидента се е стигнало заради техническа неизправност в газовата уредба на автомобила. На шофьора и неговата спътничка е оказана медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Видин.