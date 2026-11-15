Камион се обърна на пътя Видин - Монтана, движението е блокирано в двете посоки
Катастрофата е станала край Ружинци, а от АПИ въведоха обходен маршрут за шофьорите
Камион се преобърна на главния път Е-79 преди село Ружинци, като движението между Видин и Монтана е временно ограничено в двете посоки. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Инцидентът е станал в участъка между Ружинци и Плешивец. Заради катастрофата преминаването на автомобили през отсечката е преустановено.
От АПИ са въвели обходен маршрут през Тополовец - Дреновец - Бело поле - Дражинци - Ружинци - Дъбова махала - Брусарци - Смирненски - Славотин - Доктор Йосифово - Студено буче - Монтана.
Трафикът в района се регулира от екипи на "Пътна полиция".
Към момента няма информация за пострадали при произшествието, нито кога движението ще бъде възстановено.
Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на пътните полицаи.