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Камион се обърна на пътя Видин - Монтана, движението е блокирано в двете посоки

Камион се обърна на пътя Видин - Монтана, движението е блокирано в двете посоки
Фейсбук / Катастрофи в България

Катастрофата е станала край Ружинци, а от АПИ въведоха обходен маршрут за шофьорите

Камион се преобърна на главния път Е-79 преди село Ружинци, като движението между Видин и Монтана е временно ограничено в двете посоки. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Инцидентът е станал в участъка между Ружинци и Плешивец. Заради катастрофата преминаването на автомобили през отсечката е преустановено.

От АПИ са въвели обходен маршрут през Тополовец - Дреновец - Бело поле - Дражинци - Ружинци - Дъбова махала - Брусарци - Смирненски - Славотин - Доктор Йосифово - Студено буче - Монтана.

Трафикът в района се регулира от екипи на "Пътна полиция".

Към момента няма информация за пострадали при произшествието, нито кога движението ще бъде възстановено.

Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на пътните полицаи.

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