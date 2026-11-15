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Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България
БТА

Президентът подчерта значението на образователните връзки между двете държави и посети българския павилион на Срещата на върха на Франкофонията

Президентът Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, получили висшето си образование в България, по време на посещението си в Кралство Камбоджа за 20-ата Среща на върха на Международната организация на Франкофонията. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В срещата участваха посланикът на Камбоджа у нас Чанборимо Чеа, който също е завършил образованието си в България, както и представители на камбоджанското правителство.

Йотова подчерта, че образователното сътрудничество създава трайни приятелски отношения между двете страни.

"От разговора ни виждам колко траен отпечатък е оставила страната ни в живота ви", обърна се тя към присъстващите.

Много от завършилите в България камбоджанци впоследствие са заемали или продължават да заемат ръководни постове, включително като министри, правителствени съветници и представители на академичните среди.

След срещата президентът посети Селището на Франкофонията, където разгледа българския павилион. Страната ни беше представена чрез традиционните аромати на роза и лавандула, както и чрез постиженията си в подводната археология.

В рамките на форума Илияна Йотова проведе и разговор с президента на Виетнам То Лам, посветен на възможностите за стратегическо партньорство между двете държави.

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