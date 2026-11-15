Рибарски преди Естония: Най-важното е да забравим резултата срещу Исландия

Атанас Рибарски призова футболистите на България да оставят зад гърба си загубата с 0:5 от Исландия преди последния мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Националите гостуват на Естония в понеделник, 16 ноември, от 19:00 часа на стадион “А. Ле Кок Арена” в Талин.

“Най-важното е те да забравят този резултат от мача с Исландия. Преживяхме го тежко, момчетата също, защото видях доста разстроени хора”, каза временният селекционер. Той подчерта, че отговорността за реакцията след поражението е обща. “Въпросът не е само към тях, а и към нас - нужна е взаимопомощ. Ние ги подкрепяме напълно.”

Рибарски очаква Естония да затрудни българския отбор с организирана защита и да търси възможности за гол при статични положения. “Очакваме един опонент, който се защитава много добре и в последните седем мача е допуснал един-единствен гол”, посочи той. Според него естонците умеят да струпват играчи в наказателното поле и да създават опасности в такива ситуации.

Подходът на България ще зависи от качествата на футболистите, с които щабът разполага за двубоя. “Надявам се да изберем най-правилния подход в защита, за да минимализираме ситуациите и след това да търсим възможности в атака”, обясни Рибарски.

Селекционерът призна, че подобряването на резултатите ще изисква време. Той посочи като приоритети последователната работа и постепенното включване на играчи, които могат да помогнат на националния отбор. “Да, нашият национален отбор не се намира в състоянието, в което искаме. В последните години имаме поредица лоши резултати”, каза той.

Преди последния кръг България е трета в група С4 с 4 точки, една повече от Люксембург. Победа в Талин ще гарантира на националите третото място. Естония е втора с 9 точки, а лидерът Исландия има 11 и приема Люксембург по същото време.