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БСП: Бюджет 2027 е разочароващ, управляващите продължават порочния модел

БСП: Бюджет 2027 е разочароващ, управляващите продължават порочния модел
БТА

Крум Зарков разкритикува ниския ръст на доходите, увеличените военни разходи и отказа от промени в данъчната система

Националният съвет на БСП определи проекта за държавен бюджет за 2027 г. като разочароващ. Това заяви лидерът на партията Крум Зарков след заседание на ръководството на социалистите.

Според него въпреки обещанията за промяна управляващите продължават икономическия модел на предишните десни и дясноцентристки правителства.

"Едните крещят, че това е най-добрият бюджет, другите – че това е най-лошият бюджет. Истината е, че той е още от същото", заяви Зарков.

Лидерът на БСП разкритикува предвиденото увеличение на заплатите с 5% за част от публичния сектор и минималната работна заплата от 660 евро. Според него ръстът от 6,42% на минималното възнаграждение не е достатъчен на фона на високите цени.

Той подчерта, че за над 450 000 работещи минималната заплата е основният доход, с който трябва да покриват ежедневните си разходи.

Зарков обвини правителството и в неправилно определяне на бюджетните приоритети. Според него съществено увеличение на средствата е предвидено основно за отбрана, докато образованието, културата и социалната политика остават на заден план.

Социалистите настояват и за промяна в данъчно-осигурителната система, която според тях задълбочава неравенствата.

"Данъците ще се вдигнат, но отново по несправедлив начин – плоската система, която в България е дори регресивна, и тези, които имат най-много, заделят най-малко за общото", заяви Зарков.

Той предупреди, че заради недостатъчната подкрепа от държавния бюджет местните власти могат да бъдат принудени да увеличават данъците или да ограничават публичните услуги.

Председателят на БСП уточни, че критиките към бюджета не означават подкрепа за парламентарната опозиция. По думите му социалистите работят по собствена политическа алтернатива, основана на Манифеста на левите сили.

"Настояваме и се надяваме на съществено преразглеждане на бюджетните приоритети, на започване на разговор за справедлива данъчна система. Ще се борим за защита на труда и за реални инвестиции в бъдещето на България", категоричен бе Зарков.

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