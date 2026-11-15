От волейболната зала до картинг пистата: Лицата на спорта във Враца

Над 100 деца от различни възрасти тренират волейбол във Враца. Именно от тяхната зала започва гостуването на “Близо до спорта” в града. Треньор от СК “Волейбол Ботев Враца” разказва как клубът работи с младите състезатели, как пази традициите си и какви цели си поставя.

На тенис кортовете предаването показва как местните клубове си партнират и организират турнири за деца и любители. На градския басейн треньорът по водна топка Венета Начева разказва за историята и успехите на клуба, както и за завръщането на състезателите към пълноценни тренировки след ремонта на съоръжението.

На стадион “Христо Ботев” фокусът е върху младите футболисти на Ботев Враца. Директорът на школата Ивайло Боргиев говори за подготовката на подрастващите и условията, в които те се развиват.

Спортната обиколка завършва с оспорвано състезание на картинг пистата във Враца. През годините на нея са карали бившият пилот от Формула 1 Джанкарло Фисикела и Никола Цолов, още когато българинът се е състезавал в картинга.