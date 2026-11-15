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Британският историк Бетани Хюз: София е уникална, тук историята и културата са живи

Британският историк Бетани Хюз: София е уникална, тук историята и културата са живи
БТА

Известната телевизионна водеща ще се завърне в България през пролетта, за да заснеме нови филми за историческото ни наследство

"София е град, в който културата наистина има значение. Хората все още четат книги, интересуват се от поезия и музика." Това заяви британският историк, писател и телевизионен водещ Бетани Хюз в пред NOVA.

Хюз наскоро посети България за представянето на книгата си "Седемте чудеса на античния свят" и документалния филм "България: Земята на розите". През следващата пролет тя планира да се завърне за снимките на нови филми, посветени на страната ни.

"Като историк знам, че не можем да оцелеем без култура, а тук виждам, че тя е жива. Столицата ви е уникална в сравнение с много други градове. Миналото физически присъства навсякъде", сподели тя.

Британската историчка разказа, че вече е посветила филм на София като един от великите градове на света, а екипът ѝ е заснел и две предавания за съкровищата на България.

По думите ѝ целта на историческите документални филми е не само да образоват, но и да представят положителни истории от миналото, които да вдъхновяват зрителите.

Хюз подчерта, че именно в трудни времена хората имат най-голяма нужда от култура и връзка с историята. Като пример тя посочи пандемията от COVID-19, когато въпреки изолацията хората започнали да споделят поезия и музика в социалните мрежи.

"Тогава мислехме, че светът ще свърши, но въпреки това отново отделихме време за историята. Това е абсолютно необходимо за човешкото здраве", заяви историкът.

Според Бетани Хюз българите се гордеят с миналото си, а това е особено важно за съхраняването на културната идентичност и историческата памет.

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