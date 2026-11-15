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Александър Захариев поиска оставката на Георги Иванов и извънреден конгрес на БФС

Александър Захариев поиска оставката на Георги Иванов и извънреден конгрес на БФС
БТА

Бившият кандидат за президент на футболния съюз призова клубовете и членовете на Изпълкома да заявят позицията си след загубата с 0:5 от Исландия

Александър Захариев поиска оставката на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов след тежкото поражение на националния отбор от Исландия. В публикация във Facebook бившият кандидат за поста разкритикува ръководството на БФС и призова клубовете да потърсят подкрепа за свикване на извънреден конгрес.

“Ако нищо не зависи от вас, защо изобщо сте там?!”, обърна се Захариев към ръководството на БФС. Той постави въпроса какво прави съюзът за подготовката на треньорите, за standardите в детско-юношеския футбол и за контрола върху тяхното изпълнение.

Като пример за поемане на управленска отговорност Захариев посочи оставката на Габриеле Гравина след пропуснатото класиране на Италия за Световното първенство. Той припомни, че италианците са спечелили европейска титла по време на управлението на Гравина.

Основният му призив беше към футболните клубове. Захариев заяви, че не е чул нито един от тях публично да поиска оставката на Иванов. Той се позова на устава на БФС, според който една трета от редовните клубове членове могат да поискат свикване на конгрес. “Да, един клуб сам няма да събере необходимите подписи. Но може да бъде първият”, написа той.

Захариев се обърна и към членовете на Изпълнителния комитет, като ги призова публично да кажат дали подкрепят управлението на Иванов. Към онези, които настояват за промяна, той отправи конкретен призив. “Поискайте оставката му. Инициирайте извънреден Конгрес. Съберете необходимата подкрепа. Предложете алтернатива.”

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