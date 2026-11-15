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Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите
БТА

Бернардо Силва е контузен, а Рубен Диаш и Жоао Палиня са наказани

Португалия загуби от Дания с 1:4 в Лигата на нациите, а лошите новини не спират дотук. Трима основни играчи отпадат от сметките на селекционера Жорже Жезуш за последния двубой в групата, съобщиха от местната федерация. Това са капитанът Бернардо Силва, Рубен Диаш и Жоао Палиня.

Дания нанесе най-тежката загуба на Португалия от 8 години

Първият е получил контузия, докато другите двама са наказани заради натрупани жълти картони. Португалия е лидер в своята група с 12 точки със сигурност ще продължи към четвъртфиналите в Лигата на нациите. „Мореплавателите" ще гостуват на Уелс в Кардиф в последния си мач. Тъкмо Португалия е актуалният шампион в Лигата на нациите.

Португалия е и най-успешният отбор от създаването на турнира през 2018 година с две титли. В първото издание тимът победи на финала Нидерландия с 1:0. През миналия сезон „мореплавателите" надделяха срещу Испания в драматичен мач след изпълнения на дузпи (2:2 след редовното време и продълженията).

 

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